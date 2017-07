Ze vallen uit hun nest of hebben vliegangst: topdrukte bij de vogelopvang in Zundert

ZUNDERT - Het is alle hens aan dek bij het vogelrevalidatiecentrum in Zundert. In de zomer worden er wekelijks zo'n driehonderd weerloze vogeltjes binnengebracht. Ze zijn vaak gewond geraakt toen ze uit hun nestjes kukelden of hebben de tropische dagen te nauwernood overleefd. De medewerkers van de opvang zorgen ervoor dat de fragiele fladderaars weer aansterken en geluksvogeltjes worden.

Het zijn vooral zwaluwen, merels, duiven en uiltjes die het erg moeilijk hebben gehad tijdens de hitte. Ze nestelen op flinke hoogte en als ze dan net te veel over het randje kijken, vallen ze nog weleens naar beneden.



Vliegangst

Maar ook vliegangst van de jonkies wil er nog weleens voor zorgen dat de diertjes hulpeloos worden achtergelaten door hun vader en moeder.



"Het is altijd druk tijdens het voorjaar maar deze zomer lijkt het wel nog drukker", zegt Diwi Zagers van de vogelopvang. Volgens Diwi is het voor de vrijwilligers daarom 'heel erg aanpoten geblazen' om alles verzorgd en gevoerd te krijgen.



Nestkasten

Het vogelrevalidatiecentrum heeft speciale nestkasten staan waar mensen die de vogeltjes te hulp schieten het gewonde of zieke diertje kunnen achterlaten. Nu de temperatuur wat is gezakt, is de verwachting dat er de komende dagen minder 'weesvogeltjes' worden gebracht.