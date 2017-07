Adam Maher terug op het veld bij PSV: 'Kijken wat voor mij het beste is, niks is uitgesloten'

EINDHOVEN - PSV stond maandag voor het eerst in het nieuwe seizoen op het trainingsveld. De groep waarmee trainer Phillip Cocu op het veld stond is waarschijnlijk niet de groep die na het sluiten van de transfermarkt op het trainingsveld staat. Dat weten Adam Maher en Davy Pröpper ook.

Maher speelde afgelopen seizoen bij het Turkse Osmanlispor. "Ik heb veel wedstrijden gespeeld, veel minuten gemaakt. Dat was voor mij het belangrijkste. Nu ben ik terug", zei de middenvelder na de eerste training. "Je maakt daar dingen mee, neemt ervaring mee vanuit het buitenland."



De voormalig speler van AZ is terug in Eindhoven, maar of hij ook blijft is de vraag. "Ik ga gewoon trainen hier, doe mijn best en dan zien we het wel. Ik kijk wel hoe de toekomstplannen zijn. Ik denk dat ik moet kijken naar wat voor mij het beste is."



'Druk mee bezig'

Pröpper werd in de winterstop van het afgelopen seizoen in verband gebracht met een transfer naar Zenit St. Petersburg, nu is het rustig rondom de middenvelder. Hij richt zich op nog een seizoen in Eindhoven en hoopt dat de selectie snel rond is. "In het begin van het seizoen spelen we een paar belangrijke wedstrijden, dus we moeten het snel op orde hebben."



Pröpper denkt dat het met de selectie goed gaat komen. "Natuurlijk hoop je met een zo sterk mogelijk team te beginnen. Daar zijn ze druk mee bezig volgens mij."



De voormalig speler van Vitesse wil vorig seizoen het liefst vergeten. "Het was niet waar we op hadden gehoopt, niet waar ik op had gehoopt. Als je niet echt meedoet om de prijzen, is het niet goed. Persoonlijk heb ik ook niet alles kunnen brengen wat ik van mezelf verwachtte. Ik heb nu vier weekjes lekker rust gehad. Het hoofd is leeg, nu weer een frisse start."



'Niks uitgesloten'

Maher weet dat er spelers vertrekken en nieuwe spelers komen. "Ik probeer gewoon mijn best te doen en alles te geven. Je weet dat er bij een topclub als PSV veel spelers kunnen vertrekken en veel kunnen komen. Dat is goed voor de concurrentiestrijd." Of hij na 1 september, als de transfermarkt sluit, nog bij PSV speelt is onduidelijk. "Maar in het voetbal is niks uitgesloten."