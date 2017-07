Stuw in Grave na ruim een half jaar hersteld

GRAVE - Het herstel van de stuw in Grave is succesvol afgerond. Rijkswaterstaat meldde maandag dat de testperiode goed is verlopen. De komende twee weken zal de tijdelijke breuksteendam afgebroken worden. Dan kan de stuw ook in gebruik worden genomen.

De stuw liep 29 december vorig jaar ernstige schade op toen een Duits binnenvaartschip er tegenaan botste. Door het ongeval liepen delen van de Maas leeg, waardoor binnenvaart bijna een maand onmogelijk was. De breuksteendam werd toen als tijdelijke oplossing ingezet.



Dinsdag licht Rijkswaterstaat bij het sluis- en stuwcomplex Grave de laatste werkzaamheden toe en vertelt hoe het herstelwerk de afgelopen maanden is uitgevoerd.



Schadekosten

Rijkswaterstaat verwacht dat de kosten van de reparatie uitkomen op rond de twintig miljoen euro. Al snel na het ongeval werd duidelijk dat de schade in de miljoenen zou lopen. Voor de binnenvaart werd door Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) de schade geschat op 300.000 euro per dag dat er geen binnenvaart mogelijk was.