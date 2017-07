In Oss wordt gewerkt aan tien bijzondere zandsculpturen [VIDEO]

OSS - Tien zandkunstenaars zijn deze week aan het werk op het Zandsculpturenfestival in Oss. Voor de vierde keer wordt dat gehouden, maar nieuw dit jaar is dat er ook gestreden wordt om de titel Nederlands Kampioen Zandsculpturen.

"Ze hebben allemaal vier dagen de tijd om een groot blok te maken met als thema Van Mondriaan tot Dutch design", vertelt organisator Jos de Ruig. "Het mooie is dat het publiek gaat kiezen wie de Nederlands Kampioen wordt. Bij elk sculptuur komt een bak te staan waar het publiek muntjes in kan gooien. Degene met de meeste muntjes krijgt de titel."



Rivierzand

De sculpturen blijven komende weken staan in de open lucht en dat kan omdat er met rivierzand gebouwd wordt. De structuur daarvan is hoekiger dan bijvoorbeeld strandzand waardoor het beter aan elkaar blijft plakken.



Daarnaast krijgt het kunstwerk ook nog een klein laagje lijm. Zandkunstenaar Jeroen Advocaat: "Het zand is op zich sterk genoeg, maar als het gaat regenen krijg je een kleine inslag en daar wordt het niet per se mooier van. Door een klein laagje lijm heeft het sculptuur een soort regenjasje en is het beter beschermd."Vorig jaar trok het festival zo'n 50.000 bezoekers. Nog tot in september kunnen de kunstwerken bekeken worden en kan er dus gestemd worden. Daarna weten we wie de nieuwe Nederlands Kampioen Zandsculpturen is.