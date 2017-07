Meester Armin scoort op Facebook met zogenaamde excuusbrief: 'Ik heb het heel fout gedaan!'

BREDA - 'Sorry oud-leerlingen, ik heb het heel fout gedaan!' Zo begint de open brief van oud basisschoolleraar Armin Floren uit Breda. Zijn Facebookpost over de huidige manier van lesgeven gaat viral. Het sarcasme spat er van af: 'Ik zou nu ook veel meer externe hulpverleners moeten inschakelen: maatschappelijk werksters, jeugdprofessionals, dyslexiebegeleiders, ambulante begeleiders, wijkverpleegkundige, orthopedagogen, SOVA-trainers etc.'

De Facebookpost was maandagavond al door ruim tweeduizend mensen gedeeld en door meer dan 3.500 mensen geliked.



In de tijd dat Floren lesgaf had hij nog niet te maken met alle extra administratie en 'speciale' behandelingen. 'Nzou ik dat natuurlijk heel anders moeten doen. Voor deze kinderen zou ik nu een ontwikkelingsperspectief moeten opstellen met daarin tot drie cijfers achter de komma nauwkeurig wat de nieuwe streefdoelen zijn, naar welk doel we toewerken, wanneer we wat gaan evalueren en dat alles natuurlijk organiseren in de dagelijkse praktijk. Uiteraard zou ik daarbij ook al mijn pedagogische vaardigheden aanspreken, zodat het kind nooit en te nimmer het idee krijgt dat ie niet kan meekomen. Dat zou funest zijn voor zijn zelfvertrouwen'aldus Floren.Honderden mensen hebben al gereageerd op het bericht. Het grootste deel van de reageerders is het eens met Floren. Zo reageert Marja Westera: 'De onderwijzer van tegenwoordig is geen onderwijzer meer maar planner, psycholoog, ict-er, manager, sociaal maatschappelijk werker, politieman/vrouw, kortom de hele mikmak. Met alle toeters en bellen die daar bij horen.'Ook reageren veel (oud-)docenten instemmend op de brief. Zo ook Elly van de Water: 'Ik kan wel janken als ik dit lees, want zo was het en het heeft mij gebroken. Ik kon niet meer!! Al die regeltjes analyses En de leerlingen ?????? Waar zijn die gebleven??? Verzopen in het systeem!!!!!'