Medezeggenschapsraden Geldropse scholen zeggen vertrouwen in bestuurder op

GELDROP - De medezeggenschapsraden van scholen De Regenboog en De Beneden Beekloop in Geldrop en de leerkrachten van die laatste school hebben het vertrouwen opgezegd in schoolbestuurder Ivon de Wilde en de Raad van Toezicht. Het is de volgende stap in een conflict dat al maanden voortsleept.

Beide scholen zijn samen met De Ganzebloem onderdeel van de stichting Nutsscholen Geldrop. Ivon de Wilde schorste in maart twee van de drie directeuren. Dat gebeurde nadat de directeur Rita van der Werf van De Regenboog en Harold Jacobs van De Beneden Beekloop en veertien leerkrachten hadden gezegd dat ze zich bij de Wilde niet veilig voelden.



Werk neergelegd

Ouders en leerlingen van De Regenboog protesteerden voor de school en eisten de terugkeer van Van der Werf. Leerkrachten van De Beneden Beekloop legden het werk neer uit protest tegen de schorsing van Jacobs.



De Raad van Toezicht van de Stichting Nutsscholen Geldrop blijft achter Ivon de Wilde staan. Volgens de medezeggenschapsraden hebben zij een brief gekregen van de advocaat van De Wilde waarin zij gevraagd worden hun raadslidmaatschap neer te leggen. De medezeggenschapraden hebben de brief ook zo gelezen, dat zij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de kwestie zou kunnen berokken. Dat was voor de raden de druppel.



Hetze

Namens De Wilde en de Raad van Toezicht heeft een communicatiebureau een verklaring opgesteld.

"De Raad van Toezicht van het Nut Geldrop constateert dat sinds Ivon de Wilde bestuurder is, er belangrijke successen zijn geboekt. Toen De Wilde aantrad was het Nut bijna failliet. Nu is het Nut financieel zo gezond dat we zelfs een compliment van de accountant kregen. Haar vernieuwende projecten zijn van grote betekenis – denk aan de LAT klas, de Plusklas en de Kinderopvang. De bestuurder is creatief en doortastend en gaat recht op haar doel af", aldus de Raad van Toezicht.

De Raad beseft dat dit weerstanden kan oproepen. "Maar de hetze die er nu speelt, heeft een heel andere oorzaak. We laten ons niet onder druk zetten om deze bestuurder, die zoveel voor elkaar heeft gekregen en waarvan we nog zoveel meer verwachten, te ontslaan", aldus de verklaring.