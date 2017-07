Kilo's drugs gevonden bij boerderij in Sprang Capelle

SPRANG CAPELLE - In een garagebox van een boerderij aan de Winterdijk in Sprang Capelle is een grote hoeveelheid drugs gevonden. Volgens een eerste schatting van de politie gaat het om 20 kilo. Één verdachte kon in de garagebox worden aangehouden.

Naast drugs werden ook inpakmiddelen als weegschalen en vulapperaten in beslag genomen. De drugs waren netjes verpakt om vervoerd te worden.