Auto valt van dijk in Werkendam

WERKENDAM - Een ongeval op de Werkensedijk in Werkendam heeft maandagavond tot twee gekantelde auto’s geleid. Een vrouw in één van de auto’s zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Zij werd door ambulancepersoneel behandeld.

Vermoedelijk is de auto waaruit de vrouw werd bevrijd tijdens het ongeval tegen een andere geparkeerde auto gereden. Deze auto gleed vervolgens van de dijk en belandde op zijn kant. Over de ernst van de verwondingen van de vrouw is niets bekend.