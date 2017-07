Docent op non-actief vanwege mogelijke relatie met minderjarige leerling

SINT MICHELSGESTEL - De directie van het Elde College in Sint Michielsgestel heeft besloten om met onmiddellijke ingang een docent op non-actief te stellen en beraadt zich op verdere maatregelen. De docent wordt ervan verdacht een relatie te hebben met een minderjarige leerling van de school op de locatie in Sint-Michielsgestel.

Dit is te lezen op de website van het Elde College.



De zorg van de school gaat uit naar de leerling. De directie heeft onder andere overleg met haar ouders of verzorgers.



Man weer vrij

De politie meldt dat de man vrijdag verhoord is en aangehouden. Hij is zaterrdag weer vrijgelaten. De school is maandag ingelicht.



De politie kwam door een tip de leraar op het spoor. Iemand vermoedde dat de docent een relatie had met een minderjarige. Na verhoor van de leraar werd hij vastgehouden en als verdachte aangemerkt.



Vragen

"Deze situatie heeft impact op onze leerlingen en medewerkers. We zullen hier dan ook uiterst zorgvuldig mee omgaan. Leerlingen die vragen of opmerkingen hebben, kunnen terecht bij hun mentor, de zorgcoördinatoren of de vertrouwenspersonen. Alle ouders worden per mail geïnformeerd" schrijft de school.



Het Elde College werkt nauw samen met politie en zorginstanties. Ook is er melding gedaan bij alle bevoegde instanties. De school betreurt de situatie en verleent alle medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek.

In het belang van alle betrokkenen zullen geen verdere mededelingen worden gedaan.