Oud-presentator Tom Blom overleden

DEN DUNGEN - Voormalig radio- en televisiepresentator Tom Blom is op zeventigjarige leeftijd overleden. Hij presenteerde onder meer het NOS-radioprogramma Langs de Lijn en televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht. Blom woonde tot zijn overlijden in Den Dungen.

Blom stond bekend om zijn markante stem en zijn openingszin 'Hallo Nederland, ik hou van u'. Hij werkte in de jaren zeventig als DJ op het toenmalige Hilversum 3 voor de AVRO.