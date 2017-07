Frank van Geloven schrijft een boek over ufo's: 'We zien ze elke dag'

DEN BOSCH - Het was zondag Wereld ufo-dag. En wat daalt er daags daarna op de redactieburelen neer? Het boek ‘Ufo’s voor beginners’ van de Bossche journalist Frank van Geloven. Wie denkt dat de auteur het mysterie van buitenaardse vliegdekschepen en groene mannetjes oplost heeft het mis. Van Geloven is een nuchtere man, wars van flauwekul, maar hij gelooft wel dat er 'iets' is dat wij met ons mensenverstand niet kunnen verklaren.

Volgens de uitgever van 'Ufo’s voor beginners' is het een vlotte verkenning van de mysterieuze wereld van Ufo’s, samengevat in vijftig vragen. Een vlotte verkenning veronderstelt een schnabbel van een journalist, maar daarmee zou Van Geloven tekort worden gedaan. Hij is al een leven lang geïnteresseerd in ufo’s. Het is geen fascinatie in de zin dat hij er dag en nacht mee bezig. Maar telkens als er weer iets over ufo’s in het nieuws is gaat zijn bloed sneller stromen. “Zijn persoonlijke bibliotheek is omvangrijk, zijn parate kennis houdt daarmee gelijke tred”, schrijft de uitgever.



Geen ruimteschepen

Zijn nuchterheid zit hem er in dat hij stelt: ufo’s zijn wat het woord zegt. Unidentified Flying Objects. Oftewel Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten.



“We zien elke dag ufo’s”, zegt Frank van Geloven. “In 99 procent van de gevallen wordt uiteindelijk wel vastgesteld wat het was. De meeste mensen denken bij het woord ufo meteen aan ruimteschepen, maar dat zijn het helemaal niet".



Roswell

Van Geloven schreef eerder het boek ‘Jeroen Bosch voor Beginners’ en is co-auteur van '’s-Hertogenbosch voor Beginners’. Voor zijn nieuwste boek verdiepte hij zich in bekende, minder bekende en vergeten verhalen over ufo’s.



Dat maakte van Frank van Geloven geen believer, hij blijft op zijn hoede. Dat heeft ook te maken met het gedoe rond Roswell. In die Amerikaanse plaats stortte in 1947 een ufo neer. Hoewel er toen nog geen twitter was wist de halve wereld een paar dagen later dat het een buitenaards ruimtevaartuig was. Toen dat niet houdbaar bleek werd het een weerballon. Militairen stelden vast dat het in ieder geval geen weerballon was.



“Ik denk”, zegt Van Geloven, “dat het een geheim vliegtuigje was dat door de Duitsers was ontwikkeld en de Amerikanen was meegenomen na de Tweede Wereldoorlog”. Nog steeds geheimzinnig, maar geen ruimteschip.



Lichtbollen

Overigens is er een website waar ufo’s in Nederland kunnen worden gemeld. Wie daarop kijkt ziet dat mensen precies dat doen wat verwacht wordt: melden van onverklaarbare verschijnselen aan het firmament, vooral lichtbollen.



De meest recente was er één uit Maarheeze: Helder verlicht/gloeiend, tussen Maarheeze en Weert. Bewoog horizontaal maar zeer onregelmatig net als een 'flare' wat je wel eens in films ziet bij straaljagers. Was er maar één, en zag het maar een paar seconden toen was het weg. Geluidloos. Er was geen vliegtuig in de buurt dat ik kon horen/zien. Was de hond aan het uitlaten dus geen camera in de aanslag”.



Zilverkleurige bol

Eén van de vergeten verhalen in het boek is dat van de mevrouw uit Uden. “Wist je dat het enige echte 'Close Encounters of the third kind' in Brabant plaats vond”? zegt de Bossche journalist. Hij refereert aan de beroemde film van Steven Spielberg.



In 1973 zag een mevrouw in Uden vanuit haar raam een zilverkleurige bol met daaromheen drie mannetjes die in de weer waren met iets dat op een stofzuiger leek. Van Geloven en een toenmalige journalistieke collega gingen met het verhaal aan de slag. Nog steeds zijn ze er van overtuigd dat de mevrouw een overtuigend verhaal had waar ze in ieder geval zelf in geloofde. Van Geloven had haar graag nog eens gesproken, maar ze leeft niet meer. Het verhaal wel.