Menno Koch definitief van PSV naar NAC

EINDHOVEN - Voetballer Menno Koch gaat definitief van PSV naar NAC Breda. De 23-jarige verdediger Koch heeft in Breda een contract voor drie seizoenen getekend bij de promovendus.

Menno Koch doorliep sinds 2006 alle hogere jeugdteams van PSV en werd in 2014 opgenomen in het eerste elftal. De in Heeze geboren verdediger debuteerde aan het einde van dat jaar in het eerste elftal in een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In de winterstop van dat seizoen werd Koch verhuurd aan NAC Breda, waar hij negen duels speelde, maar zwaar geblesseerd raakte.



Na zijn herstel werd Koch aan het begin van het seizoen 2016-2017 verhuurd aan FC Utrecht. Daar kwam Koch tot vier duels. In de winterstop keerde hij terug op De Herdgang.