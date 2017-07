Kort geding Fort Oranje: eigenaar wil camping weer op

RIJSBERGEN - Eigenaar Cees Engel en de beheerder van Fort Oranje het terrein van hun camping op kunnen. Vrijdagmiddag een uur dient het kort geding. Dat meldt BN DeStem.

Een paar weken geleden besloot de gemeente Zundert de camping definitief te sluiten. Het zou een criminele woonwijk zijn waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Hierbij besloot de gemeente vorige week ook familie Engel, hun advocaat en beheerder Jimmy van de Bleek permanent van het terrein te sturen.



LEES OOK: 'Geen bulldozer krijgt mij hier weg', bewoners Fort Oranje balen van beheer door gemeente



Cees Engel spande met zijn advocaat en Van de Bleek maandag een kort geding aan. Engels vertelde aan BN DeStem vertrouwen te hebben in de zaak: "Dat een juist een jurist, die rechtsmiddelen toepast en daarin adviseert, van een terrein wordt geweerd is natuurlijk bizar. Zo'n bevel kan niet in stand blijven. Jimmy wordt dubbel gedupeerd omdat hij op Fort Oranje een bedrijf heeft in rioolaanleg en -onderhoud. Hij kan door het besluit niet bij zijn eigen bedrijf."