Restaurant geeft halve porties voor mensen met een maagverkleining

ERP - Restaurant het tramstation in Erp heeft een nu wel een heel speciaal menu. Ze serveren halve porties. Toch zijn er mensen die er speciaal voor komen. Het zijn namelijk mensen die een maagverkleining hebben gehad en zich in een normaal restaurant niet gehoord voelen.

Petra van Zutphen is de eigenaresse van het restaurant. Op dit moment zit ze lekker in haar vel, maar vier jaar was dat heel anders, want toen woog ze vijftig kilo meer. “Dit is nu echt een nieuw leven voor mij,” vertelt Petra. Ze wil de foto’s van hoe ze er aan toe was nog wel laten zien, maar ze kijkt er niet graag naar.



Uit eten

Petra heeft haar leven weer helemaal opgepakt na de operatie en daar hoort uit eten gaan ook bij. Toch voelt ze zich nooit gehoord in een normaal restaurant. Ze kan er alleen maar grote porties bestellen en als ze een echte kleine portie wil, moet ze een kindermenu bestellen. “En dat is meestal niet heel gezond en goed eten voor iemand met een maagverkleining."



Om mensen toch een leuke avond uit te kunnen geven heeft ze nu een speciaal menu voor mensen die een maagverkleining hebben gehad. “Ze kunnen maar heel weinig eten, dus het zijn halve porties. En we houden ook rekening met wat ze kunnen eten. Het moet licht verteerbaar zijn.” Zo is de meloen, van de meloen met ham, gepureerd en kun je het drinken.



Bedien ze!

Simon Nienhuijs van de obesitaskliniek bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is blij met het initiatief. Hij vindt dat dit probleem onder de aandacht met komen “Veel van deze mensen mijden restaurants, omdat veel restaurants geen kleinere porties willen maken”.



De groep van mensen die een maagverkleining hebben gehad groeit met de dag. “Alleen hier al helpen we 1100 mensen per jaar. Een steeds grotere groep is er bij gebaar om een kleine portie te krijgen. Het zijn klanten, bedien ze! Het zijn gewone mensen,” benadrukt Nienhuijs.