Schietincident in Den Bosch: verdachte aangehouden in auto

DEN BOSCH - Op de Maastrichtseweg in Den Bosch heeft in de nacht van maandag op dinsdag een schietincident plaatsgevonden. Toegesnelde agenten hebben iemand aangehouden. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De verdachte zat in de auto en was in het bezit van een vuurwapen. De straat is afgezet. De politie doet onderzoek.