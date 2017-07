NAC huurt linksback Angelino van Manchester City

BREDA - NAC heeft opnieuw een speler van Manchester City gehuurd. De 20-jarige Spaanse linksback José Angel Tasende, beter bekend als Angelino, speelt komend seizoen in Breda.

Angelino staat bekend als een groot talent. De verdediger debuteerde al in het eerste van Manchester City en had een invalbeurt in een duel in de Champions League. City speelde toen tegen Steau Boekarest.



Ontwikkelen

De Spanjaatd staat sinds 2013 onder contract bij de Ebgelse club en komt komend seizoen op huurbasis uit voor NAC dat een samenwerkingsverband heeft met Manchester City.



"Om de echt de stap te maken naar het eerste elftal zal hij zich nog moverder door moeten ontwikkelen", zegt Hans Smulders, technisch directeur van NAC. Het zegt iets over de goede samenwerking met Manchester City dat zij er voor kiezen om een groot talent als Angelino bij NAC onder te brengen."