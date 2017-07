Links de rotonde om, 80 kilometer te hard; gevaarlijke capriolen tijdens achtervolging

BERGEN OP ZOOM - Een 21-jarige man uit Hoogerheide heeft gevaarlijke capriolen uitgehaald terwijl hij voor de politie op de vlucht was. Toen de agenten hem te pakken hadden, vonden ze honderd gram hennep in zijn auto.

Agenten werden maandag om tien voor drie voorbij gereden door een auto op de snelweg A4 bij Bergen op Zoom. De gegevens van deze auto werden gecontroleerd en het bleek dat de auto in het verleden voorkwam bij situaties waar drugs in het spel was.



De agenten besloten daarom de auto aan de kant te zetten. Dat ging niet zomaar. De bestuurder negeerde het stopteken en gaf gas. Een gevaarlijke achtervolging volgde. De automobilist reed 160 kilometer per uur waar hij 80 mocht en nam een rotonde via de linkerkant.



Te voet

Uiteindelijk lukte het de verdachte om de agenten af te schudden. Hij parkeerde zijn wagen op de Olympialaan in Bergen op Zoom en ging er lopend vandoor.



Dankzij een tip van een getuige werd de man toch gevonden. De getuige had gezien dat de verdachte een plastic tas uit de auto gooide tijdens het rijden.



Die tas werd gevonden op de Antwerpsestraatweg. Er zat honderd gram hennep in. De bestuurder werd aangetroffen op de Langeweg.