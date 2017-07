Kempische trekpaarden te gevaarlijk; Brabantsedag moet 't zonder doen

HEEZE - De optocht van de Brabantsedag in Heeze moet het doen zonder paarden. De organisatie had voor deze zestigste editie Kempische trekpaarden willen inzetten. De politie heeft echter een negatief advies gegeven.

De dieren zouden de veiligheid van deelnemers en toeschouwers in gevaar kunnen brengen. De organisatie van de Brabantsedag en de gemeente Heeze-Leende zijn teleurgesteld, maar ze leggen zich neer bij het advies.



'Parade van Vermaeck'

Het was de bedoeling de trekpaarden een kar te laten trekken, die vóór elk van de zestien decorwagens zou rijden. De organisatie kwam op dit idee, omdat het thema van de Brabantsedag 2017 ‘Parade van Vermaeck’ is. En bij een parade horen paarden, zo vindt ze.



De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waar de politie onder valt, denkt hier anders over. Het is niet bekend waarom het negatieve advies exact is afgegeven. Evenmin is duidelijk of de gemeente overwogen heeft om bezwaar aan te tekenen. Het advies was tegen eerder gewekte verwachtingen in, zo meldt de organisatie.



'Niet ter discussie stellen'

De gemeente betreurt het advies, maar ze wil de veiligheid van het spektakel niet ter discussie stellen. Ook zit ze er niet op te wachten dat de Brabantsedag imagoschade zou kunnen oplopen als gevolg van mogelijke discussie hierover.



De optocht is op 27 augustus en vormt het sluitstuk van ruim een week typisch Brabantse activiteiten in en om de gemeente Heeze-Leende. De organisatie is op zoek naar een alternatief voor de trekpaarden. Ze had met deze dieren, die al geregeld waren, het jubileum 'extra luister' willen bijzetten.



Op zoek naar aantrekkelijk alternatief

“Daarom wordt met man en macht gewerkt aan een alternatief cadeautje voor de bezoekers van de optocht. Wat, moet een verrassing blijven maar het publiek wordt hoe dan ook vermaakt”, aldus Boukje van Ettro, de voorzitter van de organiserende stichting.