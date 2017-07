Johan en Frans van Laarhoven aangeklaagd voor megafraude en witwassen

TILBURG - Vier leidinggevenden van The Grass Company moeten eind september voor de rechter verschijnen. Justitie kwam het viertal op het spoor tijdens een groot onderzoek naar het bedrijf. Volgens justitie zijn de verdachten onderdeel van een criminele organisatie. Ze zouden zich bezighouden met witwassen, belastingfraude en valsheid in geschrifte.

Het gaat om twee 57-jarige mannen uit Tilburg en Bladel. De andere twee zijn de broers Frans (59) en Johan (56) van Laarhoven uit Tilburg. Johan zit een gevangenisstraf in Thailand uit. In totaal zijn zestig (rechts) personen verdacht.



The Grass Company zou opzettelijk te hoge inkoopprijzen hanteren. Ook zou de voorraad cannabis zou niet goed bij de belastingdienst aangegeven zijn waardoor miljoenen euro’s omzet buiten het zicht van de overheid zijn gebleven. De winst die daaruit behaald is, zou via ingewikkelde schijnconstructies in binnen-en buitenland zijn witgewassen. In totaal gaat het om 25 miljoen euro. Daarmee is het nu al een van de grootste witwaszaken bij de rechtbank in Breda.

Geen belasting

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verdachten legale bedrijven hebben gebruikt om de criminele activiteiten te verhullen. Een buitenlands trust- en advocatenkantoor, een belastingadviesbureau, administratiekantoor en een architectenbureau zouden hierbij betrokken zijn. Jarenlang zorgden deze bedrijven ervoor dat vele miljoenen werden witgewassen en er geen belasting werd betaald.

Het onderzoek startte in 2011 omdat de coffeeshops te grote voorraden drugs hadden en er een vermoeden was van mensenhandel. Hierna richtte het onderzoek zich ook op illegale geldstromen rondom het bedrijf van The Grass Company. De Grass Company heeft vier coffeeshops in Noord-Brabant. Twee in Tilburg en twee in Den Bosch.



Proces

Voor de rechtszaak in september zijn drie dagen uitgetrokken. De zitting is nog maar een zogenoemde regiezitting. De inhoudelijke behandeling is later.