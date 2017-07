Zwaargewonde Pool (33) na steekpartij afgeleverd bij Bravis Ziekenhuis

ROOSENDAAL - Een 33-jarige Pool is maandagavond neergestoken op de parkeerplaats van de Jumbo-supermarkt aan de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is door een kennis afgezet bij het Bravis Ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

Het slachtoffer werd rond kwart over tien naar de spoedeisende hulp aan de Boerhaavelaan gebracht. Daar werd eerste hulp verleend. Vervolgens is de man naar een ander ziekenhuis vervoerd waar hij is geopereerd. Hoe het nu met het slachtoffer gaat is niet bekend.



Sporenonderzoek

De politie heeft de getuige gehoord. Dinsdagochtend is op de parkeerplaats van de supermarkt nog sporenonderzoek gedaan. Er is nog geen verdachte aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.