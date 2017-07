Sportvliegtuigje geeft kapingsalarm af boven Brabant: Apache begeleidt toestel

BREDA - Een sportvliegtuigje uit Zwitserland gaf dinsdagochtend minutenlang een kapingsalarm af boven Brabant. Een Apache van vliegbasis Gilze-Rijen werd voor de zekerheid achter het toestel aan gestuurd. Het vliegtuig vloog onder meer boven Etten-Leur en landde uiteindelijk op Breda Airport.

Er bleek een probleem met de radio te zijn van het vliegtuig. "De piloot schakelde over op de verkeerde frequentie", aldus een woordvoerster van vliegbasis Gilze-Rijen."Er was minutenlang geen radiocontact. Het zou dan kunnen dat het vliegtuig gekaapt is."



F16

Het is opvallend dat de helikopter achter het vliegtuigje aan werd gestuurd. Het is immers een officiƫle taak van F16's in Volkel om verdachte vliegtuigen te volgen. "Maar het ging om een klein burgertoestel en er was een Apache van ons in de buurt, dus die is poolshoogte gaan nemen."



Al snel had de piloot door dat hij iets verkeerd had gedaan.