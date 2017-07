Luxeverblijf met modderbad en wei, 'Michelinsterren' verdeeld

HEUSDEN - Geen champagne, jacuzzi, gouden kranen of piccolo maar een lekker modderbad en een wei om in te wroeten. Zo zien de varkensstallen eruit die op de lijst met vijfsterrenstallen staan van Varkens in Nood. Acht Brabantse stallen hebben zo'n topnotering. In totaal zijn er in Nederland zo'n dertig.

Eko Boerderij Sengersbroek in Heusden is zo'n vijfsterrenverblijf. Boer Peter Wijnen laat zijn varkens elke dag naar buiten. Daar kunnen ze doen en laten wat ze willen. Wijnen heeft al langer varkens maar was niet tevreden als reguliere boer.



"Ik vond het niet fijn hoe de varkens in de hokken lagen. Varkens zijn van nature wroetende dieren die ook af en toe in de modder liggen en lekker naar buiten moeten kunnen."



Dus besloten boer Wijnen en zijn vrouw het roer om te gooien en op een verantwoorde manier te gaan boeren. Dat ze nu in de lijst van Varkens in Nood staan doet ze goed. "Dit is als de Michelinsterren, het is fijn om erkenning te krijgen voor hetgeen je doet."De lijst is volgens Frederieke Schouten van Varkens in Nood gemaakt om mensen te attenderen op de boeren. "We vinden dat zij aandacht verdienen omdat ze echt proberen om varkens te houden op een manier die dicht bij hun natuurlijke leven ligt. Dat is goed voor het welzijn van de beesten", vertelt ze. "Met deze lijst kunnen mensen zien of er een boer in hun buurt zit met varkens die een goed leven hebben."Boer Wijnen staat in de lijst omdat de varkens onder andere naar buiten kunnen, hun staart niet wordt gecoupeerd en de biggen niet worden gescheiden van hun moeder.Wijnen zijn varkens hebben een goed leven maar blijven niet tot hun dood op Boerderij de Sengersbroek. Het blijft een bedrijf en dus gaan de vleesvarkens uiteindelijk naar het slachthuis.Dit zorgt voor inkomsten, maar dat is niet genoeg. "Ik rijd nog een paar dagen per week als vrachtwagenchauffeur om helemaal te kunnen rondkomen."Toch denkt de boer er niet aan te stoppen met deze manier van boeren. "Als ik naar mijn varkens in de wei kijk, word ik gelukkig. De varkens zijn dat hopelijk ook. Ik weet niet zeker of het echt zo is, maar ze ogen gelukkig."