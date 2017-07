Annette blijft leuren met geboortebos

BERGEN OP ZOOM - Voor een geboortebos in Bergen op Zoom is geen ruimte. Wethouder Patrick van der Velden kon voor de nieuwe bomen geen plek vinden in de groene gemeente.

In een geboortebos kunnen kersverse (groot-)ouders tegen betaling een boom planten voor hun pasgeboren baby."We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met bomen", zegt initiatiefneemster Stinenbosch.



De CDA'ster vindt het zonde dat het bos niet doorgaat. "We gaan nu kijken naar andere plekken in de gemeente. Misschien kan het in Halsteren of in Lepelstraat."



Per geboortejaar

Een andere optie zou niet één groot geboortebos zijn, maar meerdere plekken waar geboortebomen geplant worden. "Dan zou je per geboortejaar een plek hebben waar dan nieuwe bomen komen te staan."

Dat er geen ruimte is voor een nieuw bos, vindt Annette raar. "In 2016 zijn veel bomen gekapt op Landgoed Lievensberg. Volgens ons zijn ze daar te rigoureus te werk gegaan. We vinden dat voor iedere gekapte boom een nieuwe terug moet komen."

Of en wanneer er geboortebomen in de gemeente Bergen op Zoom worden geplant is nog onbekend. "We moeten alle opties opnieuw gaan bekijken. Dat gaat nog wel even duren."