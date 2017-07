Amerikaanse website: Efteling beste themapark ter wereld

EINDHOVEN - De Amerikaanse website Themeparkinsider.com heeft de Efteling in Kaatsheuvel uitroepen tot beste themapark ter wereld. De site maakte de ranglijst op basis van de beoordelingen van zijn bezoekers. Dit zijn er - naar eigen zeggen - vier miljoen per jaar. De Efteling gaat in de beoordelingen voorbij aan Tokyo DisneySea, dat zes voorgaande jaren als winnaar uit de bus kwam.

Het attractiepark in Kaatsheuvel reageert blij op de uitkomst.



Gerenommeerde site

Volgens woordvoerder Koen Sanders is Themeparkinsider een gerenommeerde website: "Wat het ook bijzonder maakt is dat het een Amerikaanse site is. Die kijken niet zo vaak over de grens van de VS. Ook zijn deze mensen - zoals wij - niet opgegroeid met de Efteling, dus we zijn echt met een blik van buiten beoordeeld."





Bij de beoordeling door de website is de nieuwe attractie Symbolica niet meegenomen. De termijn sloot namelijk op 30 juni, een dag voordat de nieuwe attractie open ging. Toch heeft Themeparkinsider al wel beelden van Symolica op Youtube gezet.