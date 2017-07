Mercedes vliegt in brand bij afrit A50 [FILMPJE]

SON - Een Mercedes is dinsdagmiddag in brand gevlogen bij de A50 in Son. Dit gebeurde bij de afrit Ekkersrijt ten noorden van Eindhoven.

Bij de afrit richting industrieterrein Ekkersrijt was opstopping ontstaan. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Het hele motorblok van de auto stond in brand.