Ramkraak faalt, auto komt niet voorbij rolluik

TILBURG - Dieven gingen dinsdagochtend met lege handen naar huis na een ramkraak. De dieven hadden het voorzien op juwelier Van Grinsven in Tilburg en probeerden met een auto naar binnen te rijden.

Rond half vijf dinsdagmorgen reden de dieven met een grijze auto door de Heuvelstraat in Tilburg. Ze reden bij de juwelier naar binnen, maar kwamen niet verder dan het rolluik. Het rolluik is kapot en ook is er veel schade aan het pand.



De politie doet onderzoek.