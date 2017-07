Contant betalen in bussen kan niet meer vanaf 1 december, kaartjes worden duurder

EINDHOVEN - Vanaf 1 december kan nergens in Brabant meer contant worden betaald in openbaar-vervoerbussen. Onze provincie loopt hiermee landelijk voorop. Om de kosten van de hele operatie te betalen, worden de bustickets wel duurder.

Reizigers zijn na november dit jaar aangewezen op een OV-vervoersbewijs met pin of het contactloos of met creditcard afrekenen van de rit.



'Veiligheid verhogen'

Met het verdwijnen van al het contant geld op de bussen, hopen de provincie en de vervoerders Arriva en Hermes de veiligheid te verhogen. Zij verzorgen de busdiensten onder de naam Bravo.



Arriva wil uiterlijk 1 januari van het volgend jaar ook elders in ons land stoppen met contant geld in bussen. Aanleiding voor deze maatregel waren onder meer aanhoudende incidenten in bussen in onder meer Midden-Brabant.



'Voldoende betrouwbaar'

Provinciebestuurder Christophe van der Maat: “In het afgelopen jaar is met een pilot in Tilburg, Breda en Den Bosch al ervaring opgedaan met het pinnen in de bus en was er in de avonduren al geen contant geld meer in de bus aanwezig. Met die pilots is getest of de techniek voldoende betrouwbaar is en hebben we kunnen bekijken of de reizigers eraan kunnen wennen."



"De ervaringen bij de pilots waren uitstekend. Daarom hebben we er in Brabant voor gekozen om versneld alle cash van de bussen te halen. Zo heeft het geen enkele zin meer om de buschauffeur voor een paar euro te beroven.”

Reistarieven verhoogd

Andere kant van de medaille is dus wel dat de kosten die hiermee in Brabant gemoeid zijn, geld gaan kosten. Zoveel zelfs dat de reistarieven vanaf 1 januari moeten worden verhoogd. Alle 822 bussen in Brabant krijgen uiteindelijk betaalapparatuur. Hierdoor stijgt de prijs van een ritkaartje en een dalurendagkaartje met respectievelijk vijftien en twintig cent.

Er komt nog een campagne om reizigers goed te informeren over het verdwijnen van contant geld in de bus. Op alle reguliere verkooppunten voor OV-bewijzen blijft contant betalen voor een buskaartje overigens mogelijk. Verder wordt het aantal verkooppunten uitgebreid. Meer details staan op www.bravo.info.