'Spelende' kinderen verdacht van bekrassen tientallen auto's

Een van de vele bekraste auto's in de Kruidenbuurt in Oosterhout. (foto: Eva de Schipper)

OOSTERHOUT - "De één zegt twee jongens van 10 en 6 jaar oud, de ander noemt weer andere leeftijden." Het mysterie rond de bekraste auto's houdt bewoners van de Kruidenbuurt in Oosterhout flink bezig. Zondagmiddag rond enen zijn er ruim dertig auto's bekrast door vermoedelijk twee kleine, blonde jongetjes. Ze lieten een spoor van krassen achter, van de Venkelhof, naar de Tijmhof en de Basielhof.

De politie is op zoek naar de jongetjes en heeft hun signalement verspreid op Facebook:



Alle auto’s zijn bekrast op klaarlichte dag in een buurt vol kinderen. Veel mensen hebben twee jongetjes zien lopen, maar dachten dat ze aan het spelen waren. "Mijn buurman wilde ze nog wegsturen, maar deed dat niet omdat zijn vrouw dacht dat ze verstoppertje aan het spelen waren", aldus een bewoonster van de Lavendelhof.

“Mijn overbuurmeisje heeft gezien dat ze bewust van auto naar auto gingen. Het kunnen onbedoelde kwajongensstreken zijn, maar als ze het wel beseffen, dan ga je twijfelen aan de opvoedkunde van de ouders."



Aanspreken op gedrag

De auto’s van Christel en haar man zijn allebei bekrast. Ze zijn lang niet de enige in Lavendelhof. “Ze hebben echt alles auto’s waar ze langs konden lopen, gehad.”

De Oosterhoutse vindt het raar dat er nog niemand gereageerd heeft op de oproep van de politie. “Het is inmiddels dinsdag. Ik heb er weinig goede hoop meer op.” Ze hoopt dat iemand die de kinderen kent, ze aanspreekt op hun gedrag. “Die kinderen moeten zich bewust worden gemaakt van wat ze gedaan hebben. Ik zou het geen prettig idee vinden als dat signalement van mijn kinderen rondging.” Per ongeluk de auto een keer ‘schoonmaken’ met een schuursponsje is iets heel anders dan het bewust bekrassen, volgens Christel.



Het schadebedrag ligt bij de meeste auto's tussen de 300 en 500 euro. “Het zuurste is nu dat de verzekering niets doet, want de oorzaak is onbekend. Wij hebben aangifte gedaan. Maar ja, kinderen onder de twaalf jaar kunnen niet worden vervolgd.”Een andere bewoonster van de Lavendelhof, Gerda Willems, zit met hetzelfde probleem. “Hopelijk leidt dit er toe dat ze de mannekes vinden."

Steentjes bij vijver

Piet van Haperen en zijn vrouw balen. Ook hun twee auto’s zijn bekrast. “Ieder blond kind is nu verdacht” concludeert Piet. Hij vertelt dat een vrouw uit hun straat, de Tijmhof, twee jongetjes in haar voortuin heeft gezien. “Ze heeft twee jongetjes drie keer op dezelfde dag weg moeten sturen, omdat ze het gevaarlijk vond dat ze bij haar vijver stonden. Ze vonden de steentjes er zo mooi.”

“Ze heeft de namen en het adres van de kinderen gevraagd, maar ze weet natuurlijk niet zeker of het om dezelfde jongens gaat.” De jongens werden namelijk een dag vóór de bekrassingen in haar tuin gezien, op zaterdagmiddag.