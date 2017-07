Etienne Bax verheugt zich op GP Lommel: 'Alles doen om dat rode nummerbord terug te krijgen'

BERGEIJK - Met een ijzersterke overwinning in de Grand Prix van Iffendic is zijspancrosser Etienne Bax weer helemaal terug in de strijd om de wereldtitel. De waaghals uit Bergeijk gaat zondag proberen om het gat van slechts negen punten te dichten. ‘We gaan er alles aan doen om dat rode nummerbord weer terug te krijgen.’

Het zijn een rumoerige twee weken geweest voor Bax. Eerst was er dat akkefietje met zijn broertje Robbie na het gewonnen Open Nederlands Kampioenschap in Valkenswaard en afgelopen vrijdag werden Bax’ WK-punten afgepakt die hij verdiende tijdens de GP van Chaumant. Daar bleek dat de wereldkampioen van 2015 reed met onreglementaire benzine. Het kostte Bax en zijn bakkenist Nicolas Musset liefst 47 WK-punten.



“Zonder dat hadden we zelfs dik bovenaan gestaan”, aldus Bax, terwijl op de achtergrond duidelijk het rumoer is te horen van een grote groep mannen. “Komend weekend tijden we in Lommel en veel ploegen verblijven hier in de buurt van Bergeijk. We zaten net aan de koffie samen”, verduidelijkt hij.



En Lommel is precies zo’n circuit waar Bax, althans in theorie, veel betere papieren heeft dan WK-leider Valentin Giraud. “Hij is een Fransman en die zijn harde circuits gewend. Wij in Nederland zijn opgegroeid op zandbanen en Lommel is een loodzwaar zandparcours.""Daarnaast is het toch een soort thuiscircuit voor mij. Lommel is een echte motorcrossstad waar het sowieso al altijd druk is, maar nu mogen alle inwoners gratis binnen dankzij de gemeente. Het zal superdruk worden, ook met Nederlandse fans, en dat is natuurlijk een enorme motivatie.”Bax is in elk geval weer terug aan het front van het wereldkampioenschap. “Vorig jaar hadden we het project met de zelfgemaakte frames en motorblokken, maar dat kostte veel meer tijd dan we verwachtten. Toen hebben we te lang achter de feiten aangelopen en de boel weer om moeten draaien.”Een ongelukkige situatie voor Bax, die op dat moment ook nog eens met zijn broertje Robbie in de bak reed. Ook die samenwerking kwam, mede daardoor, tot een einde. “Da’s inderdaad jammer, maar je moet ook samen kúnnen rijden. Die klik ontbrak, hoe goed Robbie ook is. Ik wil een bakkenist die denkt wat ik denk. Hij en ik zijn waarschijnlijk te anders qua karakter.”Over het incident met zijn broertje, eind juni in Valkenswaard, is hij helder. “In het stuk uit de krant leek het wel of hij me mishandelde, maar dat is onzin. Natuurlijk is dat tikkie een ongelukkige manier om te laten zien dat je ook een teleurgestelde, échte strijder bent, maar we hebben het al lang weer bijgelegd en alles is in orde.”Zit Robbie tegenwoordig in de bak van veteraan Daniel Willemsen, Etienne steunt dit jaar op de Fransman Nicolas Musset. “Dat gaat goed. In het begin moesten we even wennen omdat hij een rijder gewend was met een totaal andere stijl dan ik, maar we hebben een middenweg gevonden en het gaat steeds beter.”“Er zit nog zeker verbetering in, maar desondanks doen we toch al mee om het WK. Zondag gaan we er weer alles aan doen om twee manches te winnen en dat rode nummerbord (dat hoort bij de WK-leider, red.) terug te krijgen.”