Veehouders krijgen steun van gemeenten: provincie, stel besluit uit

DEN BOSCH - Zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant nemen het op voor veehouders, die mogelijk te maken krijgen met strengere eisen als het gaat om milieuvriendelijkheid. Volgens deze gemeenten zijn de maatregelen om de ingrijpende gevolgen voor boeren te beperken, onvoldoende uitgewerkt.

Provinciale Staten bepalen vrijdag of verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van 2028. De zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant vragen het provinciebestuur in een brief het besluit uit te stellen. Boeren maken zich grote zorgen over het voornemen van de provincie.



Strengere eisen dan elders

Volgens de plannen moeten Brabantse boeren gaan voldoen aan strengere eisen dan hun collega’s in de rest van het land. In 2022 moeten veestallen zijn aangepast aan de nieuwe normen waardoor de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof minder moet worden. Ammoniak is een bedreiging voor de natuur, fijnstof is gevaarlijk voor de gezondheid.

De zeventien gemeenten zijn bang voor de gevolgen in hun regio waar boeren een sleutelpositie hebben in de economie, schrijven ze. Als voorbeeld noemen ze veehouders die geen toekomst meer hebben en waar concreet nog niks voor is geregeld.



Waar gemeenten vooral bang voor zijn is dat zij financieel opdraaien voor al die boeren die in de bijstand dreigen te komen. Gemeenten zijn ook bang dat het platteland verloedert als er straks oude stallen leeg komen waar geen nieuwe eigenaren voor zijn. De vrees bestaat dat criminelen die stallen zullen willen gebruiken voor drugslaboratoria. Het tegengaan van die vorm van criminaliteit is een gemeentelijke taak.