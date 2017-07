Stuw Grave hersteld, tijdelijke dam wordt afgebroken

GRAVE - Honderden bouten en moeren en een hoop stalen schotten. Dat was er nodig om de stuw in de Maas bij Grave te maken. Eind vorig jaar ramde een binnenvaartschip de stuw. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. Nu, ruim een half jaar later, is de stuw weer helemaal hersteld.

Aan de oevers van de Maas bij Grave klinkt een blunderend geluid. Hijskranen zijn bezig met het afbreken van de tijdelijke nooddam die achter de stuw was aangelegd. Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland: "Er ligt hier tonnen aan steen. Die worden nu weer afgevoerd. Want de dam is niet meer nodig nu de stuw volledig hersteld is."



Het is nog goed zichtbaar waar het binnenvaartschip het stuw heeft geramd. Diepstraten wijst aan: "Het schip is midden door de stuw gevaren. Er was die dag zeer dichte mist. Je kunt het nog zien, omdat de nieuwe en herstelde jukken donkerder blauw zijn dan de rest. Die waren verbogen en op de bodem kapot geslagen."



Grote gevolgen

De aanvaring had grote gevolgen. De Maas liep leeg en het scheepvaartverkeer lag bijna een maand stil. Diepstraten: "Toen is een deel van de Maas eigenlijk als een soort badkuip leeggelopen. Dat leidde tot schade aan de stuw zelf en aan de bodem achter de stuw."



En dat moest allemaal worden hersteld. Eerst werden de gaten in de bodem gemaakt, daarna was de stuw zelf aan de beurt. Het werk is nu helemaal klaar, iets eerder dan gepland. Diepstraten: "Wat mee heeft gezeten, is dat de schade aan de nokken, waarmee de jukken aan de bodem vast zitten, redelijk snel hersteld was. Bij inspecties zagen we dat de schade meeviel. Daarnaast waren niet alle jukken zo erg beschadigd dat ze vervangen moesten worden. Er konden er ook een paar gerepareerd worden."

Laatste loodjes

Rijkswaterstaat is nu dus bezig met de laatste loodjes van het herstel, het afbreken van de nooddam. Binnen twee weken moet de dam weg zijn en is alles weer bij het oude. Nou ja, bijna alles. Want een klein stukje weggespoelde oever kan voorlopig nog niet hersteld worden. Diepstraten: "Er zitten daar vogeltjes te broeden. Als die zijn uitgevlogen, kunnen we ook die oever weer herstellen."



De totale kosten voor de reparatie van de stuw schat Rijkswaterstaat op zo'n 20 miljoen euro.