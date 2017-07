Actie tegen megastal in Nijnsel: 18.000 bloemen in plaats van 18.000 varkens

NIJNSEL - Gemeente Meierijstad krijgt donderdag 18.000 bloemenzaden en 15.000 handtekeningen van een dierenbeschermingsorganisatie aangeboden als actie tegen de komst van de megastal in Nijnsel.

Compassion in World Farming Nederland (CIWF) wil op deze manier raadsleden oproepen geen vergunning voor de megastal te verlenen en met de zaden 18 duizend bloemen te zaaien. Het definitieve besluit wordt 13 juli genomen.



Dit is niet de eerste actie tegen de megastal die 18.000 varkens moet huisvesten. Huisartsen uit Sint-Oedenrode drukten al eerder hun zorgen uit over de gezondheidsrisico’s voor de omgeving.