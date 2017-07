Marianne Vos mikt op rentree bij BeNe Ladies Tour: 'Ik hoop snel weer op niveau te zijn'

SARDINIË - Marianne Vos hoopt volgende week bij de BeNe Ladies Tour haar rentree in het peloton te maken. De wielrenster uit Babyloniënbroek is bijna hersteld van een sleutelbeenbreuk en werkt momenteel op Sardinië aan haar herstel. "Ik ben hoopvol gestemd."

Vos brak haar sleutelbeen bij een val in de derde rit van de Women's Tour in Groot-Brittannië. Ze reed de rit uit, maar wist al snel dat ze meerdere weken aan de kant zou staan. Een dikke streep door de deelname aan het NK wielrennen en Giro Donne was het gevolg.



“Het herstel is goed verlopen”, aldus Vos. “Ik voel het nog wel en train ietwat aangepast om het niet te veel te belasten, maar ik ben blij dat ik weer uren kan maken en intensiteit op kan bouwen. De tweede helft van het seizoen komt eraan en de rest zit niet stil. Ik hoop snel weer op niveau te zijn.”



Giro

Een deel van de rest zit momenteel elders in het land van de laars waar de Ronde van Italië voor vrouwen wordt verreden. Vos, tweevoudig winnares van de Giro Donne, is deze dagen gedoemd tot haar telefoon om op de hoogte te blijven. “Veel appen dus met ploeggenoten. We zitten hier echt in the middle of nowhere en op de tv kan ik de zender niet ontvangen. Ach ja, ik kan hier tenminste bellen, dus dat is al heel wat.”



De Giro was dit jaar geen hoofddoel voor Vos, maar toch zegt ze het jammer te vinden dat ze de koers aan zich voorbij moest laten gaan. “Het is een hele belevenis als je erin zit. Het is een hele mooie, zo niet de mooiste koers. Jammer dat ik die moet missen, want ik beleef het nu van de zijlijn.”Zelf hoopt ze volgende week weer in wedstrijdverband op de fiets te stappen. De BeNe Ladies Tour is, zo zegt ze zelf, een ideaal terugkeermoment. “Goed om daar ritme op te doen, want ik ben er toch even uit geweest en nog niet helemaal pijnvrij. Ik ben hoopvol gestemd, maar kan ondertussen niet verwachten dat alles meteen op rolletjes loopt. Ik zit nog een paar procent af van mijn topvorm, maar om die procenten gaat het wel in de topsport.”