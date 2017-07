Man (41) uit Willemstad opgepakt voor vastplakken explosief op etalageruit fietsenwinkel Dinteloord

DINTELOORD - De politie heeft dinsdag een 41-jarige man uit Willemstad aangehouden. Hij wordt verdacht in december een explosief tegen een raam van een fietsenwinkel in Dinteloord te hebben geplakt. De verdachte zit vast.

Het explosief, mogelijk een zwaar stuk vuurwerk, zat vastgemaakt aan de etalageruit van Kats Rijwielen in de Westzijstraat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief onschadelijk gemaakt.



'Snelkraak'

Mogelijk was het explosief bedoeld voor een snelkraak. In de winkel stonden destijds dure mountainbikes.



ZIE OOK: Explosief tegen ruit fietsenwinkel geplakt in Dinteloord, mogelijk bedoeld voor snelkraak



De wijkagent en de recherche hebben de verdachte dinsdagochtend aangehouden. Hij is op het politiebureau verhoord en in verzekering gesteld. De politie onderzoekt de zaak verder en sluit meer aanhoudingen niet uit.