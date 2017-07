Vrouw die zwaargewond raakte door keien op de weg van intensive care af

SCHIJNDEL - De vrouw die anderhalve week geleden zwaargewond raakte nadat ze in Schijndel over een paar keien reed, is van de intensive care af. Dat heeft de politie getwitterd.

De 32-jarige Tynni reed in de nacht van 23 op 24 juni op een donker stuk weg over keien die op het wegdek lagen. Die waren daar doelbewust neergelegd. Haar auto kreeg een klapband, raakte van de weg en belandde tegen een boom.





Nadat het opsporingsprogramma Bureau Brabant er aandacht aan had besteed, kreeg de politie een tiental tips. De politie heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet. De politie behandelt het op de weg leggen van keien hetzelfde als het gooien van stenen op de snelweg vanaf een viaduct.LEES OOK: 'Onbegrijpelijk dat mensen zoiets kunnen doen', vriend Schijndels slachtoffer compleet van slag