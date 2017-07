Tour de France-historie, Johan Lammerts: 'Die ritzege was een jongensdroom'

BERGEN OP ZOOM - Ieder jaar brengt de Tour de France weer veel nieuwe verhalen, van heroïsche overwinningen tot onverklaarbaar slechte prestaties. De Franse rittenkoers heeft een grote historie, Omroep Brabant kijkt in Afslag Zuid iedere dag terug op een moment om te herinneren. Johan Lammerts kijkt dinsdag terug op zijn Tour van 1985.

Naam: Johan Lammerts

Geboortedatum: 2 oktober 1960

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Tour de France: 1985

Moment om te herinneren: Ritwinst in 20ste etappe



Je reed in 1985 voor de Panasonic-ploeg van Peter Post. Was wat het doel die Tour?

“Het idee was om Peter Winnen een goed klassement te laten rijden en daarnaast zo veel mogelijk etappes te winnen. Ik denk dat dat best goed is gelukt. Eric Vanderaerden won er ook nog twee.”

Het was de twintigste etappe van de Tour toen je toesloeg. Zat je niet half dood op de fiets?

“Zeker, want het was best een lastige Tour geweest en het was de laatste kans op etappewinst. Ik weet nog dat er heel erg hard werd gereden. Ik voelde me vermoeid, maar kreeg gaandeweg de etappe steeds betere benen. Uiteindelijk kwamen we in een ontsnapping terecht en acht kilometer voor de finish kon ik wegrijden.”

Wanneer dacht je: hebbes?

“Ik moest vooral blijven vechten om vooraan te blijven, want de rest stond niet stil. Een kilometer of anderhalf voor ’t einde wist ik dat ik hem zou hebben.”

Je bent vooral bekend om de zege in de Ronde van Vlaanderen in 1984. Niemand heeft ’t nog over die Touretappe!

“Nee, dat klopt, maar je kunt ook enorm trots zijn op het winnen van een Touretappe en dat ben ik ook. Ik heb ook andere wedstrijden gewonnen en natuurlijk: de Ronde van Vlaanderen is de meest memorabele.”



Etappewinst met Parijs in zicht. Dat moet een mooi gevoel zijn geweest.

“Ja, zeker, absoluut. Een jongensdroom. Dat is onder andere waarom je wielrenner bent geworden.”