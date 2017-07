'Ze moeten niet aan mijn moeder komen', slachtoffer overmeestert overvaller

OISTERWIJK - Maurice Gillis, eigenaar van de gelijknamige buurtsuper in Oisterwijk, kan er nog amper over uit. Maandagmiddag vlak voor sluitingstijd duikt er voor de ingang plotseling een gemaskerde overvaller op. Gewapend met een groot kapmes roept hij om geld.

"Dat denk ik toch mooi niet, godverdorie", roept Maurice die in een oogwenk een stok weet te bemachtigen waarmee hij op zijn beurt de overvaller belaagt. Die zet het vervolgens op een lopen. "Dat is de mijne", denkt de kruidenier en hij gaat de overvaller achterna. "Ik ben zo’n zeshonderd meter door de wijk gerend. Toen zag ik dat hij moe werd en kon ik hem overmeesteren", aldus Gillis.

Grote impact

De buurtsuper van de familie Gillis is al decennia lang een begrip in Oisterwijk. Moeder Fia Gillis (83) zit nog dagelijks achter de kassa. Ook maandag toen de overvaller aan de deur stond, zat Fia op haar vertrouwde plekje. Maurice Gillis: "Ze heeft gelukkig niet zoveel kunnen zien omdat het zich allemaal buiten afspeelde. Maar ze is wel behoorlijk over de flos."

De overvaller heeft veel verdriet veroorzaakt bij moeder en zoon. "Ze moeten niet aan mijn moeder komen, dan sta ik niet voor mezelf in", vertelt Maurice met tranen in zijn ogen. "Wat was er gebeurd wanneer die jongen met zijn mes hier bij mij aan de kassa had gestaan?", vraagt Fia zich hardop af.



Jeugdige dader

Toen de supermarkteigenaar de overvaller eenmaal in de kraag had gevat, moest hij nog tien minuten wachten op de politie. Hij schrok toen hij ontdekte dat zijn belager nog niet zo oud bleek te zijn. "Ik schat hooguit 14 of 15 jaar", aldus Maurice Gilles die de jongen nog vaderlijk toesprak: "Ga naar school en leer een vak in plaats van dit soort fratsen uit te halen."

Toen de jongen door de politie werd meegenomen, bleek hij nog een mes onder zijn T-shirt te hebben. "Daar zijn we wel van geschrokken. Hij had in dat mes kunnen vallen. Ik moet er niet aan denken hoe het dan was afgelopen", aldus de winkeleigenaar.



Fia en Maurice werden dinsdag overladen met steunbetuigingen van klanten. Moeder Fia geeft haar zoon nog maar eens een dikke pakkerd: "Maurice is mijn held. Ik hoop het nooit meer mee te maken!"