Ambitieuze PSV jeugdspits Pirou scoort loepzuivere hattrick tegen Duitsland

EINDHOVEN - Joël Pirou is nog maar achttien lentes jong en hij heeft nu al een loepzuivere hattrick tegen Duitsland gescoord. Hij stond dinsdag voor Oranje Onder-19 in de spits tegen Duitsland en maakte met drie doelpunten het verschil. Het openingsduel van het EK werd met 4-1 door Oranje gewonnen.

"We wisten dat het een zware wedstrijd ging worden", vertelt de jeugdspits. "Ze zaten heel dicht op me en gaven me weinig ruimte. Tot in de tweede helft."



Hattrick

En toen sloeg Pirou toe, drie goals binnen een half uur. "Een echte hattrick", aldus de spits zelf. "We hebben goed op de corners geoefend." En wat voor spits is hij zelf? "Het liefst zie ik mezelf als een Suarez. Scherp voor de goal en doelpunten op verschillende manier meepikken."



Ambitieus

Joël heeft aan ambities geen gebrek, zo ook voor de volgende wedstrijd tegen Engeland. "Dat wordt een zware clash. Maar we willen gewoon naar de finale en het EK winnen", zegt het talent. Hij hoopt volgend seizoen uit te komen voor Jong PSV.