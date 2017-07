Kovacs doet voorprogramma Robbie Williams in uitverkocht Goffertpark

NIJMEGEN/EINDHOVEN - Nog maar drie maanden geleden bracht de Eindhovense zangeres Kovacs haar eerste single uit, en dinsdagavond staat ze als voorprogramma van Robbie Williams in een uitverkocht Goffertpark in Nijmegen. De zangeres wachtte in spanning met haar band in de coulissen. Om halfzeven trapten ze af.

“Ik ben wel zenuwachtig”, liet de zangeres weten aan Radio 2, kort voor de soundcheck. De omvang van de show, met 65.000 toeschouwers, is behoorlijk intimiderend voor de 27-jarige artiest. “Het is een enorme productie. Volgens mij zijn er 43 vrachtwagens.”



Ook Eindhovense gitarist Estelle Stijkel is onder de indruk van de productie. “Ik zag al een enorme reeks pedalen van Robbies gitarist liggen en dan die kleine van mij ernaast”, vertelt de gitarist. “Dat maakte me even zenuwachtig, maar we hebben er zin in.” De gitarist van Kovacs gaat na de show ook genieten van de hoofdact. “Straks pak ik een whiskey’tje met mijn zus die ook mee is”, lacht ze. “En dan keihard meeschreeuwen met het nummer ‘Angels’ haha.”



Drukke zomer

Het wordt een drukke zomer voor de Eindhovense zangeres. Ze stond al op Pinkpop en is verder op North Sea Jazz en Lowlands te zien.