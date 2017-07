Klaas Otto vervolgd voor zware mishandeling clublid in Bergen op Zoom

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Het Openbaar Ministerie in Breda gaat No Surrender-oprichter Klaas Otto vervolgen voor de zware mishandeling van een voormalig clubgenoot. Clement H. werd in 2016 afgebeuld in een bosgebied bij Bergen op Zoom. Otto zou hiervoor opdracht hebben gegeven.

Het OM denkt voldoende bewijs in handen te hebben. Het 41-jarige slachtoffer was mei vorig jaar op de begrafenis van de vader van één van de No Surrender-leden. H. wilde opstappen als lid van de motorclub, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd na de begrafenis meegenomen en afgetuigd in een bos nabij Bergen op Zoom, vermoedelijk door vier clubleden.



Botbreuken

Een paar 'motorvrienden' brachten hem thuis. Hij had botbreuken in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen. Volgens de advocaat van Otto zijn er geen bewijzen dat hij inderdaad opdrachtgever was.



November vorig jaar werden bij meerdere invallen een 46-jarige man uit Oss, een 26-jarige man uit Den Haag en een 34-jarige Amsterdammer gearresteerd. Later volgende de arrestatie van een lid uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Zowel Otto als deze vier verdachten staan komende week voor de rechtbank in Breda.