Bijna tweehonderd nieuwe banen bij DAF

EINDHOVEN - DAF in Eindhoven gaat de productie van vrachtwagens opvoeren. Vanaf 18 september gaan er 216 wagens per dag van de band in Eindhoven en Engeland rollen, zo liet het concern dinsdag aan het personeel weten. De toename van de productie betekent extra werk voor bijna tweehonderd mensen.

Op 21 augustus gaat de productie van CF- en XF-trucks al van 202 naar 210 per dag. Met ingang van 18 september zal de productie verder worden opgevoerd naar 216 trucks per dag. Daarvan zullen er 198 in Eindhoven gemaakt worden, de andere 18 komen bij Leyland Trucks in het Verenigd Koninkrijk van de band.



Zuiniger

Dankzij een groeiende economie is er niet alleen meer vraag naar vrachtwagens, de nieuwe DAF-types CF en XF doen het extra goed. Die nieuwe trucks zijn 7 procent zuiniger dan trucks die tot nu toe werden gemaakt.



Om de stap naar 216 CF- en XF-trucks mogelijk te maken, zullen in Eindhoven en Westerlo in totaal 102 nieuwe medewerkers worden aangetrokken. Dat aantal komt bovenop de 78 nieuwe collega’s die nodig zijn voor de verhoging naar 210 trucks per dag per 21 augustus. DAF maakt overigens voornamelijk gebruik van uitzendkrachten.