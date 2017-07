Brabantse zorginstellingen luiden noodklok: 'We hebben meer mensen nodig'

EINDHOVEN - Het is vijf voor twaalf als het gaat om de zorg in Brabant. Dat stelt Transvorm, de brancheorganisatie voor zorginstellingen in onze provincie. Er is veel vraag naar personeel in de zorg, maar veel te weinig aanbod. En dat leidt deze zomer waarschijnlijk al tot problemen in de zorg.

“Als we niets doen, loopt het vast”, zegt Piet Verrijt van Transvorm. “We hebben het nu al moeilijk door de vakantieperiode. We hebben echt mensen nodig.”



Een van de belangrijkste problemen is dat steeds minder studenten kiezen voor zorgopleiding. In 2012 waren dit nog 11.200 studenten, vorig jaar nog maar 9.800. Bovendien zijn de afgelopen jaren duizenden mensen die in de zorg werkten, overgestapt naar een andere baan.



Zorg weer aantrekkelijk maken

Transvorm wil daarom samen met het onderwijs zorgen dat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt. En hiervoor zijn betere opleidingen, meer stageplaatsen, een beter imago en goed salaris voor nodig. “Het is al niet slecht, maar het moet wel echt goed op niveau blijven”, aldus Verrijt.



Het is ook belangrijk dat meer zorgstudenten de opleiding daadwerkelijk afronden. Nu haalt tussen de twintig en vijftig procent van de studenten geen diploma. Daarnaast wil Transvorm dat er meer vaste contracten worden aangeboden en dat de werkdruk wordt verlaagd.



'Probeer het'

Zorgstudent Anouk Mennen vindt dat meer mensen de opleiding moeten gaan doen. “Probeer het in ieder geval een keer, zodat je weet hoe het eraan toe gaat en hoe leuk het is om in de zorg te werken.”



Tachtig procent van de zorginstellingen in Brabant is bij Transvorm aangesloten.