Deining op Facebook om alcohol in kindertoetjes van Jumbo

EINDHOVEN - Iedereen die wel eens in Italië in een familierestaurant heeft gegeten, weet dat de lokale famiglia tot laat in de avond van spijs en drank geniet. En dan valt het altijd op dat de bambini, hoe klein ook, gewoon mee doen al staat de kleine wijzer allang op tien.

Iedereen geniet mee van de Italiaanse toetjes waar nonna misschien wel een drupje limoncello in heeft gedaan. Dat kan in Italië waar vooral de jongetjes prinsjes zijn, maar in Nederland is – op Facebook – wat deining ontstaan over de nieuwe Italiaanse toetjes van Jumbo, de grootgrutter uit Veghel. Dat zit namelijk alcohol in en daar kom je alleen achter als je de deksel er af haalt.



Knap beroerd

Een moeder kocht choco banana-smaak. Wat bleek? Haar vierjarige dochter vond het niet lekker en werd er knap beroerd van. Dat was vreemd, dus moeder proefde zelf. Tot haar schrik proefde ze alcohol. Ze checkte de lijst met ingrediënten aan de binnenkant van de deksel. En inderdaad, alcohol. Fail Jumbo!



Dan is Facebook het beste om deze misstand aan de kaak te stellen. De verontwaardiging is groot. Jumbo krijgt er ongenadig van langs. Volgens een van de reageerders zit er 1,5 procent alcohol in de choco banana. Een half biertje, schrijft hij.



Beterschapswensen

Er is ook veel medeleven voor het kindje dat het toetje niet lustte en beterschapswensen. Ernstig is de klacht van iemand die absoluut geen alcohol mag en nu opeens begrijpt waar ze laatst zo ziek van was.



Jumbo blijft nuchter en schrijft in een reactie: “Voor de smaak bevatten deze toetjes inderdaad een klein beetje alcohol. Er staat een waarschuwing bij de ingrediënten, maar doordat je deze eerst open moet vouwen, snappen we dat dit misschien niet meteen duidelijk was. We zijn aan het onderzoeken of we deze smaak ook zonder alcohol kunnen behouden.”