Elektrische fiets vat vlam en zorgt voor brand in fietsenwinkel in Uden

UDEN - Een elektrische fiets heeft dinsdagavond brand veroorzaakt bij John Vermeulen Fietsplezier in Uden. De tweewieler vatte door nog onbekende oorzaak vlam. De fietsenwinkel aan de Liessentstraat kwam vol rook te staan.

Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een kleine brand. Hoeveel schade er is, is niet bekend. Ook is het dus niet duidelijk hoe het komt dat de elektrische fiets begon te branden.



Er vielen geen gewonden. Er was niemand in de fietsenwinkel aanwezig toen de brand uitbrak. De woordvoerder vertelt dat er in eerste instantie een inbraakalarm afging. Hoe dit komt, is onduidelijk.