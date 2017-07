Oude bomen moet je niet verplanten, al denkt de bomenmakelaar daar heel anders over

EINDHOVEN - Monumentale bomen moeten maar al te vaak wijken voor de aanleg van nieuwe wegen, nieuwe wijken of een uitbreiding van de riolering. Arjen Zoontjens uit Bosschenhoofd zag het aan en bedacht een alternatief: de bomenmakelaar

Zoontjens geeft volwassen en monumentale bomen een nieuwe plek, bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk. En dat gebeurt op een bijzondere manier. Het tv-programma Booming Brabant besteedt aanstaande donderdag aandacht aan deze bijzondere bomenmakelaar.





Soms duren werkzaamheden erg lang en hadden bij wijze van spreken gisteren al klaar moeten zijn. Dat kan tegenwoordig met Master Beton. Binnen enkele uren is het beton al zover uitgehard dat het berijdbaar en beloopbaar is. Volgens zand en cementhandel Van de Haterd uit Oss is beton nog nooit zo snel gebruiksklaar geweest.



Location Intelligence

In de studio zijn Theo Thewessen en Babette Broeren te gast. Thewessen is lector Location Intelligence aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Volgens de lector worden gegevens als hoeveel kunstmest moet je strooien en wat wil de consument waar en wanneer eten nauwelijks uitgewisseld. En dat terwijl je tegenwoordig alles kunt meten. Daarom wil hij een open Data-lab opzetten, waar geëxperimenteerd wordt met data in de agro-foodsector. De sector vaart er wel bij, is de overtuiging van Thewessen.



Costums by BB. Onder die naam startte de 22-jarige Babette Broeren uit Roosendaal drie jaren geleden haar bedrijf. Belangrijkste product zijn sneakers waarbij de klant zelf mag aangeven hoe de schoenen beschilderd worden. Dit kan bijvoorbeeld een levensverhaal, herinnering, heuglijk moment of gewoon hip gekleurde schoenen zijn.

