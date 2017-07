Kipcaravan: Kippen op vakantie in hun eigen caravan

OIRSCHOT - Kippen in Oirschot en Eindhoven kunnen sinds deze week op vakantie. Tenminste de kippen van boer Peter van Agt hebben een eigen ‘kipcaravan’ gekregen die elke twee tot vier weken wordt verplaatst naar een andere locatie aan de Groene Corridor.

‘Onze kippen gaan op vakantie’, vertelt Peter van Agt trots. ‘Je ziet het ze worden al goed bruin van de zon’.



‘De Groene Corridor is ontstaan door stad en land te verbinden, dus Eindhoven en Oirschot. En dat zijn wij als boeren ook aan het doen door burgers en boeren met elkaar te verbinden.’ Met dit in zijn achterhoofd dacht Van Agt aan de kipcaravans in Duitsland en Oostenrijk. ‘Maar dit is de eerste kipcaravan van Nederland.’



Snackmuur

Boer Peter heeft de caravan helemaal zelf gebouwd. De caravan is van alle gemakken voorzien, net als op de boerderij. ‘De kipcaravan heeft zonnepanelen die zorgen voor de elektriciteit en er is een wateropvang die regenwater opvangt en zuivert’.



Maar ook een snackmuur met eieren heeft Van Agt gebouwd. Zo kunnen voorbijgangers een doosjes van zes, tien of dertig eieren uit de muur trekken. Dus echt vakantie hebben de 241 hennen niet. Negen hanen zorgen voor de veiligheid rondom de caravan: ‘Die hanen zijn nodig om de kippen te beschermen. Want de mannetjes waarschuwen als er een roofvogel in de buurt is’.



Eieren zijn lekkerder

‘s Avonds gaan de kippen veilig op stok voor de nachtrust. ‘De kipcaravan gaat dan automatisch op slot’, weet Van Agt. ‘Voor tien uur leggen de hennen vervolgens hun ei. Daarna gaan de luiken weer open en mogen ze weer naar buiten’.



En Van Agt weet één ding zeker: De eieren zijn lekkerder dan andere eitjes. ‘Op de boerderij wordt het voer naar de kippen gebracht maar hier is het andersom. We brengen met de kipcaravan de kippen naar de Oirschotse Heide, naar het voer. Ze moeten zelf in de bodem opzoek naar torretjes, piertjes en kevertjes. Dat is de natuurlijke voeding en dat ga je terug proeven in de eieren’.



Vanaf het najaar 2017 komt er ook een kipcaravan aan de Eindhovense kant van de Groene Corridor. Deze komt onder andere te staan in de boomgaard van de Philips Fruittuin.