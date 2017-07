CNV stelt Suiker Unie ultimatum in cao-overleg

DINTELOORD - CNV Vakmensen heeft dinsdag een ultimatum gesteld aan Suiker Unie. Reden is het uitblijven van een nieuwe cao voor de 780 werknemers. Het ultimatum loopt af op vrijdag 7 juli om 18.00 uur. “Onze leden zijn duidelijk. Als Suiker Unie niet met een goede cao over de brug komt, komen er acties”, zegt onderhandelaar Arjan Baselmans van CNV Vakmensen. Suiker Unie is heeft vestingen in Dinteloord, Roosendaal in Oost- en Noord-Nederland.

De vakbonden onderhandelen al maanden met Suiker Unie over een nieuwe cao. Eind mei presenteerde de directie een eindbod. Tijdens ledenbijeenkomsten afgelopen dagen veegden de werknemers daar de vloer mee aan.



Heikel punt

Een heikel punt is de versobering van een regeling die juist bedoeld is om werknemers zo lang mogelijk op een gezonde manier aan het werk te houden. Het gaat om de zogenaamde 80/90/100-regeling voor werknemers vanaf 58 jaar (80% werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw) “Het betekent dat goede regelingen verdwijnen, zonder dat daar iets goeds voor in de plaats komt. Leg dat maar eens uit aan de jongere werknemers. Dit eindbod moet van tafel. Het ligt mijlenver van wat wij willen”, zegt Baselmans.



Bietencampagne

In het ultimatum eist CNV Vakmensen een cao met een loonsverhoging van 2,5% per jaar. Verder wil de bond afspraken over de verhouding flex-vast. “Er moet ook meer perspectief komen op vast werk voor flexkrachten die zich al jaren keihard inzetten tijdens de bietencampagne. Suiker Unie moet die inzet belonen”, vindt Baselmans. De bond wil ook, met het oog op de gezondheid van de werknemers, duidelijke afspraken over rustmomenten tijdens de drukke bietencampagne.