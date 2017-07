Geboeide man slaat op de vlucht voor de politie, wie heeft hem gezien?

BIEZENMORTEL - De politie heeft dinsdagnacht in natuurgebied de Leemkuilen in Biezenmortel een klopjacht naar een verdachte van een mishandeling gehouden. De man nam het hazenpad nadat hij een opsporingsambtenaar van het Brabants Landschap mishandelde. Opvallend genoeg vluchtte de man met de armen geboeid op zijn rug.

De opsporingsambtenaar wilde eerder die nacht in het natuurgebied twee vermoedelijke vissers controleren, maar dat pakte verkeerd uit. Wat de verwondingen van de ambtenaar zijn, is niet bekend.



Burgernet

Van wie de man de handboeien om had gekregen is onduidelijk. De politie kon woensdagnacht niet veel vertellen. Wel gaat ze uit van twee verdachten omdat er twee fietsen zijn gevonden vlakbij de plaats van de mishandeling.



Om de man op te pakken werd de omgeving van de Leemkuilen afgezet en bewaakt totdat een politiehelikopter het gebied compleet had doorzocht. Beide verdachten zijn niet gevonden. Er werd ook nog een Burgernetmelding verspreid.