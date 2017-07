Vrachtwagen met hooi in brand op A2 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Een brandende vrachtwagen zorgt voor file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Batadorp. De snelweg is dicht. Al het verkeer moet over de parallelbaan N2. De A58 van Tilburg naar Eindhoven heeft ondertussen ook last van de brand. Daar staat een file van vijf kilometer.

Een vrachtwagen met hooi vloog nog door onbekende reden in brand. De aanhanger met hooi kon worden gespaard, maar de voorkant brandde volledig uit. Hulpdiensten waren snel ter plekke.Hoe het met de chauffeur is, is nog niet bekend.