De Brabantse economie groeit zo snel dat groot personeelstekort dreigt: 'Tekorten worden nijpend'

DEN BOSCH - De economie in Brabant groeit zo snel dat er in sommige sectoren zelfs dreiging is van 'oververhitting'. Dat zegt het belangrijkste adviesorgaan van de provincie SER Brabant. Uit een analyse van de sociaal-economische situatie blijkt dat het personeelstekort alarmerende vormen aanneemt.

In bijna alle sectoren scoort Brabant boven het landelijk gemiddelde.



MBK

Volgens SER Brabant is de groei het meest zichtbaar bij kleine en middelgrote bedrijven, het MKB, met een omzetgroei van 12 procent. En vooral de sectoren bouw, automotive en logistiek groeien snel, maar dat heeft ook een keerzijde. SER Brabant-voorzitter Elphi Nelissen: “Wat opvalt is hoe snel we uit de crisis zijn gekomen en pijlsnel zijn doorgegroeid waardoor nu al sprake is van verhitting. Dat zie je vooral terug op de arbeidsmarkt.”



Volgens Nelissen zijn er op de arbeidsmarkt forse knelpunten zichtbaar die moeten worden opgelost. Ze noemt onder meer de vergrijzing en de mismatch tussen scholing en bedrijfsleven. “In veel sectoren begint de vergrijzing nu door te werken. Mensen vloeien weg maar de instroom is beperkt. Eenvoudigweg omdat geschikte kandidaten ontbreken. Dat speelt niet alleen in de techniek, maar ook in het onderwijs en de zorg. Ook daar worden de tekorten nijpend. Er is veel creativiteit nodig om vacatures goed in te vullen.”



Geen aansluiting

Nelissen noemt het personeelstekort ronduit alarmerend. “Een belangrijke oorzaak is dat veel opleidingen niet goed aansluiten op de vraag vanuit de markt. In Brabant, met zoveel maak-industrie, is dat extra voelbaar. Tel daarbij op de ontwikkelingen als technologisering en met name digitalisering. De grootste veranderingen gaan dus nog komen en daarvoor moetende mouwen omhoog. Dit gaat voor de komende tien jaar de agenda bepalen.”



SER Brabant vindt dat de opkomst van digitalisering en robotisering vaak eenzijdig belicht met alle negatieve gevolgen van dien. “De robots komen eraan. Ze staan voor de deur. Maar we roepen dan al snel dat ze de banen inpikken hier. Dat is maar voor een gedeelte waar. Wat vooral gebeurt, is dat bestaande banen veranderen. Werk verandert. Het is de kunst om de mensen mee te laten groeien.”



Verliezers

Nelissen ziet dat de werkloosheid onder jongeren snel afneemt. “Dat is typisch een conjunctuurverschijnsel. Wat je ook ziet, is dat bepaalde groepen nog steeds tot de verliezers behoren. Dat zijn bijvoorbeeld de allochtonen en de zeer laagopgeleiden. Ook het potentieel van 50+ wordt onvoldoende benut. Toch is een werkloosheidspercentage van 4,7% ongekend laag te noemen."



SER Brabant wil dat er actie komt om de ontwikkelingen in goede banen te leiden en komt dit najaar met een verder uitgewerkt advies.